Calciomercato Napoli Osimhen | il Fenerbahce offre 75 milioni

Il club turco ha contattato Manna per il bomber nigeriano, ma la concorrenza è folta Ilrompe gli indugi e punta dritto su Victor. Secondo quanto rivelato dal portale turco Sabah, Mario Branco, direttore sportivo del club di Istanbul, avrebbe contattato direttamente Giovanni Manna per sondare il terreno sul bomber del.La risposta del DS azzurro è stata chiara: serviranno 75per liberare il nigeriano, con una particolare condizione. Ildarà infatti priorità al club che verserà 25come anticipo immediato sulla cifra totale.La concorrenza però non manca. Dalla Premier League si registra il forte interesse di Chelsea, Arsenal e Newcastle, mentre dall’Arabia l’Al Hilal continua a monitorare la situazione del centravanti azzurro.Il club partenopeo, sotto la guida del presidente De Laurentiis, sembra orientato a monetizzare la cessione del suo gioiello nella prossima sessione estiva di mercato.