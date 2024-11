Gaeta.it - Bazar delle Meraviglie a Jesi: Asta di Beneficenza per un Campus Scolastico in Tanzania

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa solidale prende vita a, in provincia di Ancona, dove un piccolodi oggetti unici provenienti da tutto il mondo si trasforma in un mezzo per sostenere l’educazione di bambini in. L’di, organizzata per ricordare Paola Procaccini, archeologa e direttrice d’istituto di cultura all’estero, scomparsa nel 2023, si svolgerà dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre. Gli incassi serviranno a finanziare unnel villaggio di Mapinga, sostenuto dall’associazione Battito che unisce Ets, attiva nella missione carmelitana guidata da Suor Katarina Noeli Hilonga.L’importanza del progettoa MapingaIlprogettato nel villaggio di Mapinga rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani studenti della zona, permettendo loro di proseguire gli studi fino all’età di 18 anni.