Thesocialpost.it - Auto va fuori controllo e finisce infilzata nel guard rail: Arianna muore a 26 anni

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Paola Alberga, si chiamava così la ragazza di 26morta a bordo di un’che, dopo essere sbandata, è stata trafitta dalin viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio con via Enrico Ferri a Cinisello Balsamo, vicino a Milano. La tragedia è accaduta intorno all’una e 30. Si trova in ospedale, in condizioni non considerate gravi, un ventiseienne che si trovava con lei. Non risultano invece altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco.Leggi anche: Scontro-camion:59enneSecondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, l’si ènelle lamiere a bordo strada, rendendo la situazione estremamente critica. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 con due ambulanze e un’medica, ma per la giovane passeggera non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.