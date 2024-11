Tarantinitime.it - Atti vandalici, soppresse alcune fermate Kyma Mobilità

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIn conseguenza della costante escalation dia danno degli autobus e del personale di guida durante lo svolgimento delle ordinarie corse di linea, con particolare riferimento alla Via Salvemini al quartiere Paolo VI, presso la quale si sono verificati numerosi danneggiamenti perpetrati attraverso il lancio di pietre che hanno provocato la rottura delle finestrature degli autobus, si è deciso che dal giorno martedì 12 novembre 2024, nell’arco orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 24.00, ogni giorno venga limitato il transito delle linee urbane 11, 17 e 24 sulla Via Salvemini.Tale interdizione avverrà mediante la deviazione di tutte le corse in transito in tale fascia oraria, provenienti da Viale del Turismo e Viale Nenni, secondo lo schema grafico disponibile anche su www.