Ilfoglio.it - Anche gli inguaribili ottimisti cedono di fronte al pericolo Trump

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Al direttore - Condivido il suo incrollabile ottimismo, che rende persino accettabile il nostro governo, purché mantenga, pur negandolo, l’agenda Draghi e un profilo atlantista. Mi auguro che, influenzato da Musk, diventi meloniano, così da non realizzare neun punto del suo programma e attenersi invece ai saggi suggerimenti del deep state americano. Enrico Cerchione La ragione per cui esseresunon solo è sbagliato ma èso è stata fotografata bene da Francis Fukuyama sul Financial Times di venerdì scorso. Fukuyama scrive che Donaldnon solo vuole far retrocedere il neoliberismo e il liberalismo woke, ma è una minaccia importante per lo stesso liberalismo classico. E questa minaccia è visibile in un numero qualsiasi di questioni politiche, perché “una nuova presidenzanon assomiglierà per niente al suo primo mandato”.