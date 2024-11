Gamberorosso.it - Amedeo Minghi: "Campo de' Fiori? Era il più bel mercato di Roma, ora solo incuria"

«Oltre l’che c’è, si sta perdendo il senso dellanità, quelle abitudini e usanze deini. Quando ero ragazzino, i miei nonni abitavano ade’che in quei tempi era un posto meraviglioso, il più beldi. C’erano i banchi ordinati, con gli ombrelloni, la frutta messa a piramide e le mele lucidate una a una. Poi c’erano quelli colorati di olive e mais e ancora quelli delle primizie. Era un vero spettacolo. Ci sono ripassato qualche tempo fa: non ci si può più stare». Con queste parole il cantautoreparla della "sua"e di come è cambiata negli anni, in particolare di piazzade'. Il suoè probabilmente uno dei più antichi della città, già nel 1869 era al centro del commercio delle "vignarole", signore che venivano tutti i giorni dalla campagna con le loro erbe e i loro ortaggi.