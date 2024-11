Bergamonews.it - Alzano, 50enne intossicato dai fumi della benzina della motosega

Un, M.R., residente adLombardo, è stato ricoverato nella serata di lunedì (11 novembre) a in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia.L’uomo è stato sottoposto ad un trattamento di ossigeno-terapia in regime di emergenza a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.L’incidente è avvenuto in via al Lujo. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire aimiscela di unautilizzata nel garage dell’abitazione.Una volta giunti i soccorsi il paziente è stato trasportato all’Ospedale di Seriate, è stato poi stato trasferito in Habilita Zingonia alle 18:30.Il trattamento in camera iperbarica ha avuto inizio pochi minuti più tardi: al termine, ilè stato trasportato nuovamente nell’ospedale di provenienza.