Lanazione.it - Al Teatro Petrarca lo spettacolo Omini Piccini: sul palcoscenico 85 studenti del progetto "Teatri in Viaggio"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 12 novembre 2024 – Allo: sul85delin" Aldi Arezzo, due recite sono riservate alle scuole e una aperta alla città, il 21 novembre, ore 20.00 UnoVenti Lucenti con la partecipazione deglidelin” di Fondazione CR Firenze in collaborazione con Venti Lucenti e Fondazione Guido d’Arezzo.delle scuole primarie Leonardo Bruni e Pio Borri di Arezzo Allestimento scenico Venti Lucenti Clicca qui per la cartella stampa digitale Giunge alla sua seconda edizione “in”, ildi Fondazione CR Firenze realizzato a cura di Venti Lucenti e in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo che si pone l’obiettivo di avvicinare bambini e adulti alla musica sinfonica e all’opera lirica attraverso looriginale, nel quale è prevista la presenza indidelle classi primarie di Arezzo insieme ad attori ed artisti professionisti.