Ilrestodelcarlino.it - Al museo con l’avatar come guida: "Villa Scalambra culla della musica"

"Un nuovo futuro per, Codigoro investe nella cultura e nella, con un avatar, di Guido da Pomposa, che accompagnerà i visitatori in un’avventura alla scopertarivoluzionele partita nel 1022 dal complesso abbaziale". Lo afferma soddisfatta il primo cittadino codigorese Alice Zanardi al terminepresentazione, nella Sala delle Stillate, del progetto di riqualificazionestorica, acquistata dal Comune per 370mila euro, per essere trasformata in un innovativomultimediale e in una scuola civica di. Grazie ad un investimento di 4,6 milioni di euro provenienti dal Pnrr, si dovrebbe dare vita a un nuovo polo culturale ele nel cuore del Delta del Po. Il sindaco elencaverrà realizzato unmultimediale interattivo, che valorizzerà la storia e l’arte, rendendole accessibili a tutti.