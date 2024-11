Ilgiorno.it - Addio a Licia Pinelli, la figlia Silvia: “Ha speso metà della vita per difendere la memoria di papà”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 12 novembre 2024 – “La mamma ha vissuto con dignità e coraggio, e con la stessa dignità ci ha salutate. Una donna che halasuaperladel marito”., una delle due figlie, ricorda con queste paroleRognini, che si è spenta all’età di 96 anni. “Aveva espresso il desiderio di morire nella sua casa – spiega – e noi lo abbiamo rispettato, standole vicino fino all’ultimo. Era stanca.”., quale ricordo resta di vostra madre? “Chi ha avuto l’occasione di conoscerla, secondo noi, è stato una persona fortunata. È difficile trovare le parole, ma vorremmo ricordare la dignità e il coraggio, la capacità di portare avanti e trasmettere unadolorosa facendo sempre in modo che i suoi sentimenti privati non fossero un intralcio nella battaglia per la verità.