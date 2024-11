Quotidiano.net - A2a, avanti con la transizione, 55% di energia da rinnovabili

Nei primi 9 mesi dell'anno la generazione dida fontidi A2a, tra idroelettrico, eolico e fotovoltaico, ha raggiunto quota 4,9 TWh ed è stata pari al 55% della produzione totale del gruppo. Nell'asta di Terna sul mercato delle capacità (capacity market) A2a si è aggiudicata per il 2025 l'intero portafoglio offerto, per un totale di circa 4,6 GW e un contributo economico previsto superiore di oltre 60 milioni rispetto all Piano Strategico 2024-2035. A2a ha poi realizzato la prima partnership industriale in Italia per il recupero di calore dai Data Center con DBA Group e Retelit per servire con il teleriscaldamento 1.250 famiglie in più all'anno e risparmiare 1.300 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), evitando l'emissione di 3.300 tonnellate di Co2. A2a ha ampliato anche la rete del teleriscaldamento di Bergamo con il recupero del calore generato dal termovalorizzatore Rea Dalmine per riscaldare fino a 11mila appartamenti in più.