"A Berlino ho aperto la mia gelateria con un click: ora ho 5 negozi e 40 dipendenti. Chi se ne va, ce la fa"

Il destino sembrava già scritto: Antonio Tomasello, 38 anni, originario di Bronte, avrebbeunain Germania. Specializzato in Linguistica, si è trasferito nel 2010 ad Amburgo per tentare la carriera accademica, ma dopo alcuni progetti di ricerca sparsi per il mondo – dall’Italia al Messico – nelle sue scelte ha prevalso quello che aveva nel dna. “Mio padre ha sempre fatto il gelataio in Germania – racconta a ilfattoquotidiano.it – partiva ogni anno dalla Sicilia per la stagione estiva, lo raggiungevo quando finiva la scuola e così mi sono avvicinato all’arte del gelato”. Nel 2016 l’idea di aprire un laboratorio a Kreuzberg, quartiere multietnico berlinese. Lì, tra i palazzi coperti di street art, i mercatini e le birrerie storiche, è nata la sua attività imprenditoriale.“Sono partito con poche migliaia di euro, l’aiuto pratico dei miei amici mi ha permesso di avviare l’azienda quasi gratis”, ricorda.