Dilei.it - Zamioculcas, dove posizionarla in casa, quanto bagnarla e perché le foglie ingialliscono

Durante la metà degli anni ’90 si è diffusa una pianta in particolare nei nostri ambienti domestici: la. Non è difficile comprenderne le motivazioni: è elegante, facile da coltivare, non richiede moltissime cure, sebbene, comunque, necessiti di alcuni accorgimenti da non sottovalutare. Questa pianta sempreverde semi-succulenta è scultorea: posizionandola incon la giusta esposizione, possiamo rendere il nostro salotto molto più green, vivace e accogliente. Scopriamo come prenderci cura della, cos’èPrima di passare ai consigli di coltivazione e di cura, vediamo cos’è lanel dettaglio. Il suo nome botanico èzamiifolia e, come abbiamo visto, è una pianta sempreverde semi-succulenta: originaria della Tanzania, si riconosce subito proprio per i fusti piuttosto carnosi, con foglioline coriacee, il cui colore è un verde brillante dall’effetto lucido, soprattutto se curiamo la pianta seguendo i giusti consigli.