Lortica.it - Visite a quattro zampe: gli animali domestici accanto ai pazienti negli ospedali e nelle RSA dell’Asl Toscana Sud Est

L’AslSud Est ha introdotto una procedura innovativa per permettere airicoveratisue strutture sanitarie eRsa di ricevere la visita dei proprid’affezione. Questa iniziativa nasce per “umanizzare le cure” e offrire supporto emotivo ai degenti, riconoscendo il ruolo benefico che glipossono avere nel ridurre ansia e stress.La procedura prevede che il paziente, un familiare o un caregiver comunichi al personale sanitario la richiesta di visita dell’animale con almeno 24 ore di anticipo. Per lein ospedale, l’accesso deve essere coordinato con il servizio di accoglienza della direzione di Presidio, che indicherà il percorso da seguire per raggiungere le aree designate.Rsa, l’organizzazione sarà a cura del personale sanitario. Tuttavia, per motivi di sicurezza, l’accesso degliè escluso da alcuni reparti come pronto soccorso, neonatologia e sale operatorie.