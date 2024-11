Ilfattoquotidiano.it - Virologa malata di cancro al seno si inietta due virus “fai da te” per curarsi. Dopo quattro anni sta bene. Gli esperti: “Non ripetetelo a casa”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Beata Halassy,dell’Università di Zagabria, è riuscita a curare il suo tumore alndo nelcoltivati in laboratorio. Il suo caso, descritto sulla rivista Vaccines, ha sollevato dubbi e timori sull’etica dell’auto-sperimentazione a cui che la rivista Nature ha dedicato un articolo.Era il 2020 quando Halassy ha scoperto di avere un tumore alnello stesso sito di una precedente mastectomia. All’epoca aveva 49e ad era alla seconda recidiva da quando le avevano rimosso ilsinistro e non poteva affrontare un altro ciclo di chemioterapia.aver analizzato attentamente la letteratura scientifica, la scienziata ha deciso di prendere in mano la situazione con una cura non ancora comprovata. Halassy ha dunque deciso di auto-somministrarsi un trattamento chiamato viroterapia oncolitica (OVT) per combattere il suoallo stadio 3.