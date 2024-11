Anteprima24.it - VIDEO/ Caos strisce blu, si leva la protesta di residenti e commercianti

Tempo di lettura: < 1 minutoScoppia il caso parcheggi a Benevento. Con la chiusura di piazza risorgimento che si rifà il look, ed un piano traffico ancora da mettere a punto, la viabilità nel capoluogo è sempre più un. La Trotta Bus, affidataria del servizio parcheggi, ha scelto, seppur discutibilmente, di recuperare qualche stallo su Via Ennio Goduti, ridisegnando leblu, passando così dai 12 posti precedenti ai 30 attuali.Una situazione che ha generato scompiglio, con iche hanno bocciato categoricamente la scelta, ribadendo oltremodo anche la legittimità degli spazi che, a loro avviso, non rispetterebbero il codice della strada né per quanto riguarda la distribuzione, né tantomeno nelle dimensioni:A raccogliere le contestazioni deiil consigliere Antonio Picariello, presidente della Commissione Mobilità, abbastanza scettico rispetto alle scelte della Trotta Bus, e l’assessore delegato al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa, che ha rassicurato tutti, ribadendo la bontà della scelta fatta dall’amministrazione anche a vantaggio degli esercizi commerciali, in vista del periodo natalizioL'articoloblu, siladiproviene da Anteprima24.