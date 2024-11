Lanazione.it - Una sedia in campo e i fiori: il ricordo del giovane arbitro morto nell’incidente

Torgiano (Perugia), 10 novembre 2024 – Giovanni Spedaletti Trabalza era un patito del basket. Un, 18enne, che anche sabato era sceso sul parquet con il fischietto in bocca. A fronteggiarsi gli atleti del settore giovanile della Virtus Assisi e della Ponte Vecchio. Intorno alle 19, tornando verso casa, a Torgiano, lungo la strada della Ferriera, lo scontro con l’auto guidata da un uomo di Brufa. Uno scontro che per Giovanni, in sella alla moto, è stato fatale. Trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia, è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto, sulla cui dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Assisi. “Giovanni era cresciuto giocando a basket, sport che follemente amava. Siamo increduli, sconcertati e addolorati - scrive la società di basket di Assisi sui suoi canali social - Come società Virtus Assisi ci stringiamo alla famiglia porgendo le più sentite condoglianze e sentimenti di vicinanza ed affetto”.