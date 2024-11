Gamberorosso.it - Una delle migliori pizze napoletane di Torino cambia sede. Ecco il nuovo locale di UÂO a San Salvario

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

L'idea fondante di UÂO è sempre stata quella di proporre ala pizza napoletana, a partire da quella tradizionale a portafoglio, in un ambiente che ricordasse i vicoli della città partenopea. Gli spazi della precedenteerano molto esigui e per mangiare sul posto ci si doveva accontentare di alcuni sgabelli. Ilindirizzo di Via Berthollet, inaugurato da poco a qualche decina di metri di distanza, permette ai clienti di vivere l'esperienza di una veraceria napoletana nel cuore del quartiere San, accomodandosi in un ambiente con più di 30 coperti (altrettanti nel dehors estivo).A Sancome in un vicolo di NapoliIl richiamo a elementi della cultura popolare all'ombra del Vesuvio è onnipresente. Il sottofondo musicale di genere neomelodico, rock e con classici partenopei - la foto di Pino Daniele a benedire il tutto - i ritratti di Maradona, compresa una nicchia che sembra quasi un altarino dei Bassi dedicato al "pibe de oro" e muri rasati (è una scelta estetica per ricreare un ambiente molto pop) sono alcuni degli elementi che accompagnano chi si accomoda ai tavoli.