Tintoria, ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, torna Live con due nuovi appuntamenti dal vivo a Roma. Il 15 e 16 aprile 2025, lo Snodo Mandrione ospiterà due serate imperdibili con ospiti d’eccezione: Gabriele Mainetti e Roberto Saviano.(PH Credit: Gioele Vettraino)IndiceTintoria Live: Mainetti il 15 aprile, Saviano il 16 aprileTintoria: il podcast comedy italiano da oltre 100 milioni di visualizzazioniTintoria Live: Mainetti il 15 aprile, Saviano il 16 aprileIl primo evento, in programma martedì 15 aprile, vedrà protagonista il regista Gabriele Mainetti. Conosciuto per film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, Mainetti discuterà con i conduttori del suo ultimo lavoro, La Città Proibita, un omaggio al kung fu movie ambientato tra le periferie Romane. .com - Tintoria Live: Gabriele Mainetti e Roberto Saviano ospiti speciali a Roma il 15 e 16 aprile Leggi su .com Il podcast comico, ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, tornacon due nuovi appuntamenti dal vivo a. Il 15 e 162025, lo Snodo Mandrione ospiterà due serate imperdibili cond’eccezione:.(PH Credit: Gioele Vettraino)Indiceil 15il 16: il podcast comedy italiano da oltre 100 milioni di visualizzazioniil 15il 16Il primo evento, in programma martedì 15, vedrà protagonista il regista. Conosciuto per film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out,discuterà con i conduttori del suo ultimo lavoro, La Città Proibita, un omaggio al kung fu movie ambientato tra le periferiene.

