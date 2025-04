Ilprimatonazionale.it - Le parole di Tudor dopo Juventus-Lecce

Leggi su Ilprimatonazionale.it

LediLediJuentus-. Igor, affronta le scelte da allenatore con chiarezza. “Mi spiace non far giocare tutti, ma devo scegliere”, dichiara a Sky Sport. Sottolinea l’importanza di decisioni nette: ogni giocatore deve metterlo in difficoltà. Non nasconde la delusione per i cambi: “Chi è entrato non mi è piaciuto”. Critica l’impatto delle sostituzioni, che cambiano il calcio moderno. “Con cinque cambi, mezza squadra entra”, osserva. Chiede ai suoi di crescere in fretta, senza scuse. La squadra viene prima di tutto.guarda al collettivo e insiste: i giocatori devono adattarsi, titolari o riserve. La sua franchezza colpisce. Lapareggia, ma lui vuole di più. Ledisono state molto chiare anche sui casi Vlahovic e Koopmeiners.