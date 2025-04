Inaugurata 8 marzo la nuova sede a L Aquila

Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata l'8 marzo la nuova sede a L'Aquila

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’8è stataladi Confabitare L’alla presenza del presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, del Sindaco dell’e del presidente di Confabitare L’Paola Trivellini. L’apertura delladi Confabitare L’ha rappresentato un traguardo significativo per l’associazione e un'opportunità importante per il territorio. La città, con la sua storia, il suo forte vissuto e le sue specifiche esigenze abitative, necessitava di un punto di riferimento stabile e competente, in grado di offrire assistenza ai proprietari e di promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. Il Sindaco dell’, Pierluigi Biondi, ha dichiarato: «L’ha affrontato sfide uniche nel settore abitativo, e oggi è fondamentale gestire con attenzione il patrimonio immobiliare ereditato.