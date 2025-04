Inter-news.it - Bucciantini sottolinea: «Inter unica squadra completa. Un’urgenza!»

Marcoha esposto il suo pensiero in merito alla lotta al vertice del Campionato italiano,ndo come l’si trovi in una situazione.CONVINZIONE ECCESSIVA – Marcosi è così espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto: «Il Napoli (momentaneamente a 3 punti dall’, ndr.) sta giocando meglio, ma la partitaa non la sta offrendo. Chi gioca tante partite può raccontarla così, parlando dei tanti impegni. L’che mi sembraè l’, che però deve giocare tante partite e ha quindi veramente l’urgenza di risparmiare le energie. Il Napoli è con gli artigli dentro il Campionato: a me dispiace che debba giocare sempre 2 giorni dopo l’. Il miglior modo per presentare il duello scudetto dovrebbe essere quello di fare giocare le due squadre in tempi più ravvicinati».