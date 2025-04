Immobili destinati all’esercizio di attività come ottenere indennità di avviamento

Ilrestodelcarlino.it - Immobili destinati all’esercizio di attività: come ottenere l'indennità di avviamento

L’commerciale è la capacità dell’impresa di realizzare un utile in ragione della notorietà acquisita nel tempo presso i clienti, in relazione all’ubicazione dell’immobile. L’esiste dal momento della nascita dell’azienda e permane se cambia il titolare. Gli articoli di riferimento sono i 34 -35 L.392/78: in caso di cessazione del rapporto di locazione per disdetta del locatore, il conduttore - che ha usufruito dei locali per ledi cui ai punti 1-2 dell’art 27 (industriali, commerciali, artigianali o di interesse turistico) - ha diritto a ricevere l’di 18 mensilità dell’ultimo canone pagato, 21 in caso di locazione alberghiera, nel caso in cui detteabbiano comportato contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori. Il credito è esigibile al momento della cessazione del rapporto.