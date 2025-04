Calciomercato.it - Tegola UFFICIALE, hanno deciso: salta Inter-Bayern

Leggi su Calciomercato.it

Il ritorno dei quarti di Champions in programma mercoledì a San Siro perde un grande protagonista: vani i tentativi di recuperoSi avvicina sempre di più l’attesissima gara di ritorno di Champions League a San Siro traMonaco. I nerazzurri ripartiranno dallo stupendo 2-1 dell’andata in Germania, avranno a disposizione due risultati su tre e non è cosa da poco soprattutto in un momento del genere. La squadra di Inzaghi non vive infatti il periodo migliore per brillantezza, anche se ha mantenuto (almeno) tre punti di vantaggio sul Napoli che però deve ancora dimezzare gli attuali sei nel match con l’Empoli di questa sera.Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itCome spesso accade in questo momento della stagione, a giocare un ruolo fondamentale sono le condizioni fisiche dei calciatori più importanti.