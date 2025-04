Ilgiorno.it - Chi è Sara Di Lierna di Matrimonio a prima vista 2025: le nozze al buio con Nicola, i 27 tatuaggi e il legame con la gemella

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – "Mi auguro di trovare l’amore dopo tre relazioni finite male. Spero di trovare qualcuno che mi supporti e mi sostenga".Di, 28 anni, è una delle protagoniste della nuova stagione di “”, il docu reality che torna da mercoledì 16 aprile in chiaro su Real Time (dopo l’antesulla piattaforma Discovery+).è di Nova Milanese (provincia di Monza e Brianza) e lavora in un supermercato come cassiera. Capelli castani mossi, alta 1.75, ha 27: “Amo i, ad oggi ne ho 27 e ognuno di loro ha un significato – ha spiegato –. Diciamo che ciò che rimane impresso nel cuore rimane impresso anche sulla pelle”. LaalconHa alle spalle tre storie (“finite male” ha sottolineato). Carattere forte, estroversa, ha bisogno di avere al suo fianco qualcuno capace di “tenerle testa”: “Se nemmeno gi esperti riescono a trovarmi l’amore della vita forse rinuncio” ha scherzato.