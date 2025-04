Calciomercato Juve i cambi FLOP sono un segnale per il futuro Cosa sta cambiando nella squadra – VIDEO

JuventusNews24Calciomercato Juve: cambi FLOP segnale per il futuro? Il VIDEO di Chiara Aleati sulle sostituzioni di Tudor contro il LecceKolo Muani, Conceicao e cambiaso sono usciti dalle gerarchie di Tudor ed anche il loro apporto dalla panchina, nell’ultimo match di Serie A contro il Lecce, non è stato all’altezza delle aspettative. È la dimostrazione che la Juve sta cercando un’ossatura sapendo di non poter contare su di loro nella prossima stagione?Ecco il video di Chiara Aleati pubblicato sul canale Youtube di Juventusnews24.com. Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: i cambi FLOP sono un segnale per il futuro? Cosa sta cambiando nella squadra – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24per il? Il VIDEO di Chiara Aleati sulle sostituzioni di Tudor contro il LecceKolo Muani, Conceicao easousciti dalle gerarchie di Tudor ed anche il loro apporto dalla panchina, nell’ultimo match di Serie A contro il Lecce, non è stato all’altezza delle aspettative. È la dimostrazione che lasta cercando un’ossatura sapendo di non poter contare su di loro nella prossima stagione?Ecco il video di Chiara Aleati pubblicato sul canale Youtube dintusnews24.com. Leggi suntusnews24.com

Ne parlano su altre fonti Aumenti e perdite, la Juve cambia! Flop Koopmeiners, mistero Alberto Costa. Juventus, storia di un flop annunciato: i bianconeri stanno pagando le scelte sbagliate in estate. Juve, milioni di rimpianti: da Koopmeiners a Nico, perché il mercato non incide. Flop Giuntoli, polveriera Juventus: rimpianto da 100 milioni. Fiorentina-Juventus 3-0, le pagelle: Fagioli e Kean, ex rimpianti, Nico flop. Perché la Juventus si stupisce di questo Thiago Motta? È lo stesso di Bologna: formazioni, big ed empatia ma senza risultati.

juventusnews24.com riferisce: Calciomercato Juve: i cambi FLOP sono un segnale per il futuro? Cosa sta cambiando nella squadra – VIDEO - Calciomercato Juve: cambi flop segnale per il futuro? Il VIDEO di Chiara Aleati sulle sostituzioni di Tudor contro il Lecce Kolo Muani, Conceicao e Cambiaso sono usciti dalle gerarchie di Tudor ed anc ...

Nota di juventusnews24.com: Pagelle Juve Lecce: i cambi sono un flop, Yildiz segna un gol alla Baggio, Kelly cresce – VIDEO - Pagelle Juve Lecce: i cambi sono un flop, Yildiz segna un gol alla Baggio, Kelly cresce. I voti e i giudizi della redazione di Juventusnews24 – VIDEO La Juventus contro il Lecce inanella il terzo risu ...

msn.com riferisce: Juventus, "I cambi non mi sono piaciuti": i bersagli di Tudor, le idee per il futuro e un segnale preciso al mercato - `I cambi non mi sono piaciuti. Con cinque cambi oggi il calcio non è come prima, c`è mezza squadra che entra, si cambia tutto, ti cambia la vita. I giocatori.