Panorama.it - Addio a Mario Vargas Llosa: Il Premio Nobel che sfidò il potere con le sue parole

Era il 1967 quando un romanzo della collana Narratori di Feltrinelli, dalla copertina verde, con cubitali titolo e nome dell’autore, conquistava i lettori con questo inizio. “‘Quattro’, disse il Giaguaro. Al chiarore incerto che il globo di luce diffondeva nel locale, attraverso le poche sfaccettature di vetro non ancora coperte di sudiciume, le espressioni dei visi si rilassarono: il pericolo era passato per tutti, salvo che per Porfirio Cava. I dadi erano immobili, bianchi contro il suolo sporco, e segnavano tre e uno”.L’incipit, divenuto celebre, è quello del romanzo di ambiente militare “La città e i cani”, che fece conoscere in Italia lo scrittore peruviano, morto a Lima ieri, 13 aprile, all’età di 89 anni. A quel titolo – il primo dell’autore pubblicato in Italia – ne seguirono molti altri, con successo di pubblico e di critica.