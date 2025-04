Laspunta.it - Pendolare morto vicino alla stazione di Frosinone

Leggi su Laspunta.it

Unquesta mattinadi, probabilmente a causa di un malore improvviso. L’episodio si è verificato intorno alle 7, in un orario di intenso afflusso di viaggiatori, proprio nei pressi del cavalcavia che conduce allo scalo ferroviario.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un residente del comune di Ceccano – si sarebbe accasciato al suolo senza riuscire a chiedere aiuto. Alcuni passanti, notando la scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 è giunto sul posto in pochi minuti, ma purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del.Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia, che ha provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Al momento, le autorità escludono responsabilità di terzi, confermando l’ipotesi del malore come causa più probabile.