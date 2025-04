Elezioni Gabon vince il capo della giunta militare

Elezioni in Gabon vince il capo della giunta militare Brice Oligui Nguema. Gli elettori sono andati a votare per le prime Elezioni dopo cinque decenni di dominio della famiglia Bongo, il cui regno è terminato con il colpo di stato del 2023 guidato da Oligui Nguema.

Scrive ilpost.it: Il generale che guidò il colpo di stato del 2023 in Gabon ha stravinto le elezioni presidenziali di sabato - Il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente ad interim del Gabon, ha stravinto le elezioni presidenziali che si sono tenute sabato nel paese dell’Africa centrale. In base ai risultati parzial ...

msn.com comunica: Gabon, la chiusura delle urne per le elezioni presidenziali - Chiusi i seggi elettorali in Gabon per le elezioni presidenziali che i militari del Paese africano al momento al governo sperano legittimino la loro presa sul ...