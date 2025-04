Milan hai visto che Fofana Basta poco per farlo dominare

Milan, Youssouf Fofana è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Le pagelle e l'analisi della sua gara Pianetamilan.it - Milan, hai visto che Fofana? Basta poco per farlo dominare Leggi su Pianetamilan.it , Youssoufè stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Le pagelle e l'analisi della sua gara

Ne parlano su altre fonti Marchegiani su Pavlovic: "Con la difesa a tre puoi esaltare le sue qualità, e si è visto. Mossa.... Milan, Fofana è calato di rendimento (anche al fantacalcio): ecco cos’è successo. Milan, Conceicao: "Fofana ha bisogno di respirare, Gimenez deve adattarsi". Fofana, la chance di rilancio: Il Milan si affida al centrocampista per la volata finale. Leader silenzioso e anima del centrocampo: il Milan ritrova (finalmente) il vero Fofana. Leao & C. in panchina. Un lusso per questo Milan.

Segnala tuttomercatoweb.com: Milan, Fofana non dà più equilibrio, ma le colpe sono molteplici e non solo sue - 29 gol subiti e appena tre clean sheet portati a casa: i problemi del Milan di Sergio Conceicao partono soprattutto dalla fase difensiva e dal calo di.

Come scrive msn.com: Milan, che succede a Fofana? Nella crisi rossonera c’è anche il suo calo - Vai nel canale Telegram del Milanista > Ancor più che nella scorsa stagione, il Milan quest’anno ha palesato una mancanza di equilibrio, con troppe partite in cui la fase difensiva ha fatto acqua da t ...

Riporta msn.com: Milan, allarme Fofana: la sosta per ritrovare la forma - Youssouf Fofana non è stato convocato in nazionale, ma anche con il Milan sembra aver perso sempre ... e rimettersi in carreggiata come si è visto nei primi cinque mesi da full immersion.