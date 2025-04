Maltempo in arrivo anche in Campania piogge intense durante la Settimana Santa

Campania Tra mercoledì 16 e venerdì 18 aprile è previsto un peggioramento marcato delle condizioni meteo in Campania, con piogge intense, rischio allagamenti e venti forti. Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti. Segui gli aggiornamenti nei prossimi giorni.Gli esperti di 3bmeteo.com lanciano un’allerta: una serie di perturbazioni atlantiche, tipiche della stagione autunnale, si sta dirigendo verso il Mediterraneo, portando con sé piogge diffuse e persistenti su gran parte d’Italia.“La Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase di Maltempo su gran parte del Paese – spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com – a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche, che coinvolgeranno soprattutto il Nord Italia e le regioni tirreniche. Zon.it - Maltempo in arrivo anche in Campania: piogge intense durante la Settimana Santa Leggi su Zon.it ?? Avviso Meteo –Tra mercoledì 16 e venerdì 18 aprile è previsto un peggioramento marcato delle condizioni meteo in, con, rischio allagamenti e venti forti. Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti. Segui gli aggiornamenti nei prossimi giorni.Gli esperti di 3bmeteo.com lanciano un’allerta: una serie di perturbazioni atlantiche, tipiche della stagione autunnale, si sta dirigendo verso il Mediterraneo, portando con sédiffuse e persistenti su gran parte d’Italia.“Lasarà segnata da un’intensa fase disu gran parte del Paese – spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com – a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche, che coinvolgeranno soprattutto il Nord Italia e le regioni tirreniche.

Ne parlano su altre fonti Maltempo, forti piogge e temporali al Sud. Allerta gialla in sette regioni - Dalle 14 allerta meteo gialla su tutta la Campania. Maltempo, in arrivo pioggia e temporali: scatta l’allerta meteo. Maltempo in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile. Meteo Napoli - Allerta meteo in Campania: forti temporali e rischio idrogeologico su Napoli e provincia. Nubifragi in Italia, le previsioni meteo: dalla Lombardia alla Campania, le regioni più colpite dalla pioggia. Maltempo, piogge e temporali: allerta gialla in nove regioni tra cui la Campania.

Come scrive giornaledipuglia.com: Maltempo in arrivo per la Settimana Santa: piogge e neve al Nord, rischio di nuovi disagi per Pasqua - Concludendo, la Settimana Santa si preannuncia all'insegna del maltempo, con possibili disagi, soprattutto nelle giornate centrali della settimana. I cittadini sono invitati a seguire gli ...

gaeta.it riferisce: Settimana di maltempo in Italia: forti piogge e allerta in arrivo - Maltempo in arrivo in Italia dal 14 aprile 2025: forti piogge e rischio allagamenti colpiranno Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, con temperature elevate a causa del vento di Scirocco.

Come scrive blogsicilia.it: Maltempo in Italia, la Settimana Santa sotto l’acqua - Settimana Santa segnata dal maltempo in Italia: piogge intense, temporali e rischio allagamenti da lunedì 14 aprile. Ecco le regioni più colpite.