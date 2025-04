Mignola D’Oro premiati i migliori extravergine del Gargano

Mignola D’Oro – Gargano Extra Virgin Olive Oil Awards, organizzato dal Comune di Vieste per celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva del Gargano, si è concluso domenica 13 aprile presso l’Hotel Bikini di Vieste con la proclamazione dei vincitori e il convegno. Foggiatoday.it - “Mignola D’Oro”, premiati i migliori extravergine del Gargano Leggi su Foggiatoday.it Il concorsoExtra Virgin Olive Oil Awards, organizzato dal Comune di Vieste per celebrare l’eccellenza dell’oliodi oliva del, si è concluso domenica 13 aprile presso l’Hotel Bikini di Vieste con la proclamazione dei vincitori e il convegno.

