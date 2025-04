Ilrestodelcarlino.it - Ecco Coopabitare, la nuova iniziativa di Confabitare

Da un’idea dinasce la Cooperativas.c.r.l., la casa dei proprietari immobiliari, che non è un’agenzia immobiliare o una società di gestione immobiliare come molte che già operano sul mercato. Il progetto è nato dall’esigenza di risolvere il problema, sempre più diffuso negli ultimi tempi, della scarsa offerta di immobili da dare in locazione e della crescente richiesta di immobili in affitto. Oggi, molti proprietari preferiscono non affittare i propri immobili per timore di non essere pagati oppure preferiscono destinare gli immobili agli affitti brevi, ritenuti più redditizi e meno rischiosi. La situazione economica attuale, caratterizzata da una situazione inflattiva dovuta alla politica internazionale che comprime il potere d’acquisto delle famiglie, può portare a più frequenti situazioni di tensione finanziaria e di mancato pagamento dell’affitto.