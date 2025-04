La Camminata Metabolica arriva a Cisterna

Cisterna arriva la "Camminata Metabolica", un'attività ginnica ludico-motoria non agonistica in quattro lezioni organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Fitness Montello.La Camminata ha l'obiettivo di stimolare il metabolismo, di rinforzare i muscoli, di migliorare la salute psicofisica, la postura, la circolazione, la mobilità articolare e l'umore. In questo modo le persone possono conoscere e acquisire delle sane abitudini, rendendo il proprio stile di vita più attivo.Le caratteristiche della Camminata MetabolicaL'attività si svolge in gruppo e viene guidata da un trainer con un microfono che i partecipanti possono ascoltare grazie a delle apposite cuffie wireless, anche da una distanza di 300 metri, permettendo così ai partecipanti di muoversi liberamente nello spazio aperto.

