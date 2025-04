Metro Linea 1 Anm anticipa la chiusura dal 14 al 17 aprile

chiusura anticipata della Linea 1 per quattro giorni consecutivi. Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in Linea e prove materiale nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2025, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le . 2anews.it - Metro Linea 1, Anm anticipa la chiusura dal 14 al 17 aprile Leggi su 2anews.it Anm comunica ai viaggiatori che procederà allata della1 per quattro giorni consecutivi. Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione ine prove materiale nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 172025, si procederà allata della1, secondo le .

