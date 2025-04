Lapresse.it - Elezioni Ecuador 2025, Noboa rieletto presidente: i risultati

Leggi su Lapresse.it

Danielè statoal ballottaggio dellepresidenziali in. Con oltre il 92% di schede scrutinate, candidato conservatore, è stato riconfermato ottenendo il 55,8% dei voti, mentre la sua rivale, l’avvocato Luisa Gonzalez, si è fermata al 44%., vince’s President Danielin Olon,, Sunday, April 13,. (AP Photo/Fernando Vergara)Ladel Consiglio Elettorale dell’, Diana Atamaint, afferma che questimostrano “una tendenza irreversibile” a favore del candidato conservatore. “L’sta cambiando, questo percorso significherà che i nostri figli vivranno una vita migliore della nostra”, ha dichiaratoai suoi sostenitori in un breve discorso in cui ha criticato l’accusa di frode denunciata dalla sua avversaria.