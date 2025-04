Potere al Popolo contro il ReArm Europe

ReArm Europe con l'implementazione di nuovi impianti di produzioni.Su questo ultimo aspetto è netta la posizione contraria di Potere al Popolo che proprio ieri ha tenuto un incontro nella sede Arci di via Stefanini a Roma.Un incontro pubblico molto partecipato nel quali i cittadini e i movimenti presenti hanno ridato il loro no al riarmo, come unica soluzione possibile nel conflitto russo-ucraino.La posizione di Potere al Popolo"Nella crisi generale, accelerata dal taglio del gas russo, che distrugge posti di lavoro, servizi e democrazia, la grande ed inetta borghesia Europea soffia sul fuoco della guerra vista come unica via per continuare a fare profitti.

