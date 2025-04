Imola 21enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada VIDEO

stradale nella prima mattinata di lunedì 14 aprile, lungo via Graziadei, nella zona ovest di Imola, in direzione da Bologna verso Forlì. Erano circa le 7.15 quando una giovane donna di 21 anni, residente a Imola, ha perso il controllo della propria auto, una Renault Austral, in una. Bolognatoday.it - Imola, 21enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | VIDEO Leggi su Bolognatoday.it Incidentele nella prima mattinata di lunedì 14 aprile, lungo via Graziadei, nella zona ovest di, in direzione da Bologna verso Forlì. Erano circa le 7.15 quando una giovane donna di 21 anni, residente a, ha perso ildella propria auto, una Renault Austral, in una.

Ne parlano su altre fonti Incidente tra camion e tir: due in ospedale. Incidente a Imola, Porsche perde il controllo in via Turati, ferita una donna. Incidente sulla bretella, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail. Perde il controllo del furgone e si ribalta sull’asse attrezzato, secondo incidente in due giorni sempre nello stesso punto. La Diocesi di Imola verso il Giubileo, l’incontro con il cardinale Betori – Video. Maicol Visani muore a 37 anni per un tamponamento sulla via Emilia.

Come scrive msn.com: Perde controllo moto e impatta su auto, 21enne muore a Brindisi - (ANSA) - BRINDISI, 18 FEB - Un 21enne è morto a Brindisi in seguito ... d'accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'auto in sosta.