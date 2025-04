Rapinate schiaffeggiate e spinte a terra due ragazze aggredite in poche ore a Pescara

Leggi su Citypescara.com

Due aggressioni nel giro diore hanno scosso la città. Due giovani donne sono state vittime di violenze, una in zona ospedale e l’altra in via Orazio, dietro al mercato di via dei Bastioni, a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo. Su entrambi gli episodi indaga la polizia, che ha già arrestato una 28enne romena senza fissa dimora per la tentata rapina avvenuta in via Orazio.Il primo episodio è avvenuto giovedì all’alba, intorno alle 5. Una giovane, mentre si recava al lavoro, è stata aggredita e scippata da uno sconosciuto. A raccontarlo è la madre, intervenuta sui social: «Mia figlia è stata buttata a, schiaffeggiata e derubata. Ha riportato varie ecchimosi e la borsa è stata squarciata». Fortunatamente un passante ha recuperato la borsa mentre l’aggressore si dava alla fuga.