Gli operai organizzano uno sciopero nel azienda che produce arredamenti Chiedono una maggiore stabilità contrattuale

sciopero spontaneo lunedì mattina alla Giuliani, l'azienda di via Gramadora specializzata nella produzione di arredamenti. "I lavoratori hanno voluto esprimere la necessità di una maggiore stabilità contrattuale", spiega Andrea Merendi, segretario generale della Nidl Cgil-Forlì-Cesena. Il. Forlitoday.it - Gli operai organizzano uno sciopero nell'azienda che produce arredamenti. "Chiedono una maggiore stabilità contrattuale" Leggi su Forlitoday.it spontaneo lunedì mattina alla Giuliani, l'di via Gramadora specializzataa produzione di. "I lavoratori hanno voluto esprimere la necessità di una", spiega Andrea Merendi, segretario generale della Nidl Cgil-Forlì-Cesena. Il.

