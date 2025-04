Lanazione.it - Giornata nazionale della salute della donna, l’importanza della prevenzione: il calendario delle visite gratuite in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 aprile 2025 – Il 22 aprile si celebra la decima. Per l'occasione la Fondazione Onda Ets, l’Osservatoriosullae di genere, dedica l’intera settimana dal 22 al 30 aprile 2025 alla promozionefemminile, attraverso l’iniziativa (H) Open Week, in collaborazione con le Asl. Durante la settimana, gli ospedali con il “Bollino rosa”, il riconoscimento attribuito da Onda alle strutture sanitarie impegnate nella promozionemedicina di genere, offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi rivolti alle donne. Le attività previste includono consulenze, esami strumentali, colloqui, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sul, diagnosi precoce e curaprincipali patologie che riguardano le donne in ogni faseloro vita.