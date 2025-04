La seta torna protagonista con la nuova collezione Intimissimi

seta torna protagonista con la nuova collezione Intimissimi, pensata per esaltare la bellezza femminile con eleganza e naturalezza.I capi iconici del brand si tingono di nuove nuance sofisticate, ispirate alla delicatezza della natura e alla freschezza della stagione. Dal romantico Blushing Pink all’intenso Ice Grey, passando per l’elegante Ash Blue, il raffinato Garden Rose e l’intramontabile Bamboo Green, ogni sfumatura è studiata per valorizzare la preziosa lucentezza della seta.Perfetta per ogni occasione, la seta di Intimissimi combina morbidezza e resistenza, garantendo una vestibilità impeccabile. Il nightwear si rinnova con top e shorts coordinati, perfetti per la notte ma anche per look casual-chic da giorno. Le camicie in seta diventano alleati di stile, mentre la classica sottoveste in pizzo aggiunge un tocco di sensualità senza tempo. Lopinionista.it - La seta torna protagonista con la nuova collezione Intimissimi Leggi su Lopinionista.it Intramontabile, raffinata, straordinariamente versatile: lacon la, pensata per esaltare la bellezza femminile con eleganza e naturalezza.I capi iconici del brand si tingono di nuove nuance sofisticate, ispirate alla delicatezza della natura e alla freschezza della stagione. Dal romantico Blushing Pink all’intenso Ice Grey, passando per l’elegante Ash Blue, il raffinato Garden Rose e l’intramontabile Bamboo Green, ogni sfumatura è studiata per valorizzare la preziosa lucentezza della.Perfetta per ogni occasione, ladicombina morbidezza e resistenza, garantendo una vestibilità impeccabile. Il nightwear si rinnova con top e shorts coordinati, perfetti per la notte ma anche per look casual-chic da giorno. Le camicie indiventano alleati di stile, mentre la classica sottoveste in pizzo aggiunge un tocco di sensualità senza tempo.

