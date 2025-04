Laspunta.it - “Legalità, giustizia e lotta alla criminalità”: a Cisterna il convegno in ricordo di Francesco Mansutti

Leggi su Laspunta.it

A due anni dtragica scomparsa di, avvenuta il 16 marzo 2023 a soli 26 anni, l’AssociazioneETS organizza la seconda edizione del”. L’incontro si terrà martedì 15 aprile alle ore 11, presso l’Auditorium del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù – Polo Liceale, adi Latina.è stato uno studente brillante, un atleta appassionato e un giovane impegnato per il bene comune. LaureatoLuiss, ha dedicato la sua vita, breve ma intensa,promozione dellae della, distinguendosi già durante il liceo per l’attivismo e il senso civico.Per valorizzare il suo impegno e farne un esempio per i giovani, l’associazione nata in suo nome ha scelto di portare questonelle scuole superiori della provincia di Latina.