Seconda edizione dell’Osservatorio Affitti Bologna al centro di un’emergenza silenziosa

Si è svolta martedì 8 aprile, nella sede bolognese di CRIF, la presentazione della, l’iniziativa congiunta condotta da Nomisma per conto di CRIF, in collaborazione con Confabitare, che si propone di monitorare le dinamiche del mercato delle locazioni in Italia. E’ emerso che circa 18.000 abitazioni arisultano inutilizzate o sotto-utilizzate, mentre la domanda di case in affitto continua a crescere, spinta anche dall’inaccessibilità del mercato della compravendita. Ne deriva un aumento costante dei canoni, +5,2% solo nell’ultimo anno, che rende sempre più difficile, soprattutto per famiglie, studenti e lavoratori, trovare un alloggio stabile e sostenibile. A bloccare il mercato non è solo la scarsità dell’offerta, ma anche la sfiducia crescente da parte dei proprietari, sempre più prudenti nel selezionare gli inquilini, che si sentono maggiormente tutelati con glibrevi.