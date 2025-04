Turismo organizzato per Pasqua il 60 toscani sceglie estero

Turismo organizzato in Toscana per Pasqua e i ponti primaverili, con i toscani che preferiscono una fuga all'estero. È il quadro che emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti Toscana, su un campione di 109 agenzie di viaggi e tour operator della regione. Una boccata di ossigeno, viene spiegato, dopo un primo trimestre del 2025 che ha messo alla prova le imprese del settore, con un incremento dei costi operativi (+ 9,3%) e di gestione (+6,4%) che ha superato la pur lieve crescita del fatturato (+0,6%). "Le imprese del Turismo organizzato hanno affrontato una situazione di mercato abbastanza complessa nel primo trimestre dell'anno, dovuta all'aumento dei costi operativi e di gestione, con risultati al di sotto delle aspettative e una contrazione della redditività aziendale", dichiara Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana.

