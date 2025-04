Calciomercato Como valore triplicato per Assane Diao Maxi cifra richiesta in vista dell’estate

Calciomercato Como, tutti vogliono il fuoriclasse Assane Diao. Ecco quanto vale il giocatore del Como in vista dell'estate Uno dei gioielli del Calciomercato Como è sicuramente il diciannovenne Assane Diao: una vera e propria sorpresa per l'attacco i lombardi, dando la continuità perfetta ad una squadra che aveva bisogno di salvarsi.

