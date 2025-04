Salvini sul bilaterale Meloni Trump Non do consigli alla premier riporto riflessioni della Lega

bilaterale Meloni-Trump, ma anche energia nucleare e spese di riarmo. Questi alcuni temi su cui il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento sul Nucleare a Milano, esprime il proprio parere senza lasciare spazio ad interpretazioni, specificando di parlare con la premier che "non ha bisogno di consigli"L'articolo Salvini sul bilaterale Meloni-Trump: “Non do consigli alla premier, riporto riflessioni della Lega” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini sul bilaterale Meloni-Trump: “Non do consigli alla premier, riporto riflessioni della Lega” Leggi su Ildifforme.it , ma anche energia nucleare e spese di riarmo. Questi alcuni temi su cui il vicee leader, Matteo, a margine di un evento sul Nucleare a Milano, esprime il proprio parere senza lasciare spazio ad interpretazioni, specificando di parlare con lache "non ha bisogno di"L'articolosul: “Non do” proviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti Meloni al summit di Parigi. Salvini: 'Aiutiamo Trump'. Come si muoverà la Lega di Salvini tra Meloni, Trump e von der Leyen. Meloni prepara il blitz alla convention con Trump. Incontro teso con Salvini. Meloni da Trump, forse unica premier della Ue alla cerimonia d'insediamento. E Salvini non ci sarà. Salvini vuole esserci all'insediamento di Trump, ma deve attendere la decisione di Meloni: ecco perché. Meloni si prende la scena a Washington e Salvini perde il derby dei filo-Trump.

Secondo msn.com: Salvini: «Meloni vada da Trump con la linea del buon senso. Giusto aumentare investimenti in sicurezza al 2%» - «Sono assolutamente d'accordo ad aumentare gli investimenti per difendere l'Italia e gli italiani, anche più del 2%». Lo afferma il vicepremier e ministro dei ...

Scrive ansa.it: Salvini: 'Meloni vada da Trump con la linea del buon senso' - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "dovrà avere la linea del buon senso, quello che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o Bruxelles che parlano di bazooka, ...

Nota di ilfattoquotidiano.it: Salvini tira Meloni per la giacchetta: “Con Trump non insegua le posizioni Ue”. Tajani lo gela: “Va a sostenerle” - Il governo annuncia altre norme "per garantire l'incolumità" delle forze dell'ordine dopo gli scontri nel derby di Roma, il corteo a Milano e il rave a Torino La tregua armata dentro il governo sulla ...