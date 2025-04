Anteprima24.it - Mobilità sostenibile, sottoscritta convenzione con ‘Marcianise in bici’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha sottoscritto unacon l’associazioneinper promuovere stili di vita per una comunità, etica e solidale, mediante anche l’adesione ad iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini.Il documento, firmato dal sindaco Antonio Trombetta e dal presidente dell’associazione Lorenzo Tartaglione, persegue in particolare l’obiettivo di incentivare e orientare i cittadini verso l’utilizzo di modalità di trasporto più consone alle caratteristiche del territorio e meno impattanti in termini di uso di spazio, inquinamento e incidentalità, incoraggiare laciclo-pedonale, rendendo più semplice e sicuro l’uso della bicicletta, con interventi sui percorsi e per la sosta, promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sullae realizzare eventi, campagne e progetti di educazione stradale e ambientale.