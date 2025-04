Frosinone al via i lavori sul versante vecchia strada Casilina in località Forcella

lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza idrogeologica del versante lungo la strada SR 6 – Via Casilina Sud, in località Forcella.L'intervento è realizzato dall'amministrazione Mastrangeli attraverso l'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi.L'obiettivo è migliorare viabilità e sicurezza attraverso la regimentazione delle acque meteoriche. È inoltre previsto il rifacimento di un muro a gabbionate metalliche sul versante retrostante la strada principale.Le dichiarazioni del Sindaco Riccardo Mastrangeli"Dissesto idrogeologico, cura del territorio, sicurezza: sono temi su cui è necessario mantenere alta l'attenzione sempre, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per pianificare attentamente interventi che tengano conto delle peculiarità geografiche del territorio di riferimento – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –.

