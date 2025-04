It.insideover.com - Iran sotto assedio e Russia riluttante. Il Medio Oriente, intanto, è sull’orlo del collasso

Nelle sale ovattate della diplomazia internazionale si alza la temperatura. Mentre l’amministrazione Trump brandisce nuovamente la minaccia del bombardamento preventivo, laalza la voce e denuncia: “Il mondo si è stancato delle infinite minacce contro l’”. Parole pesanti, quelle pronunciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che avvertono: colpire Teheran non porterà alla pace. Al contrario, spingerà ilverso un baratro irreversibile.Laosserva, parla, ammonisce. Ma non difende. L’accordo strategico firmato con l’a gennaio non include una clausola di difesa reciproca. Un segnale chiaro: Mosca sostiene Teheran, ma non vuole immolarsi per essa. Vladimir Putin coltiva una relazione personale con l’ayatollah Khamenei, ma sa bene che l’è alleato solo per contingenza, non per affinità.